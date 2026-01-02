Diogo Costa colpisce a tradimento Rodrigo Mora | cosa c’è dietro il vile gesto umiliazione pubblica
Durante un allenamento a porte aperte del Porto, Diogo Costa ha colpito alle spalle il giovane Rodrigo Mora, gesto che ha suscitato attenzione sui social. Il club sta valutando eventuali provvedimenti in risposta a quanto accaduto. Questa incidente solleva domande sulla dinamica tra i due giocatori e le possibili conseguenze per l’ambiente della squadra.
