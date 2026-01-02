Dimensionamento scolastico confronto in Regione sulle scuole del Beneventano

Il confronto in Regione sul dimensionamento scolastico nel Beneventano affronta questioni complesse legate alla distribuzione delle scuole nei piccoli centri. Pellegrino Mastella sottolinea l’importanza di tutelare le comunità locali, mentre l’aspetto giuridico rimane un elemento di attenzione. Il dialogo tra le istituzioni mira a individuare soluzioni equilibrate per garantire un servizio educativo adeguato e sostenibile nel territorio.

Comunicato Stampa Pellegrino Mastella: "Massima attenzione ai piccoli centri, ma la questione è giuridicamente complessa" "Ho sentito poche ore fa il neo assessore regionale all'Istruzione Andrea Morniroli per un primo confronto sul tema del dimensionamento scolastico e le scelte che riguarderanno il beneventano e le aree interne."

