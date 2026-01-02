Diletta Leotta il primo anno da mamma bis comincia con il look leopardato da quasi 5mila euro

Diletta Leotta inizia il suo secondo anno da mamma con un outfit distintivo. Dopo il primo anno di maternità, sceglie un look leopardato dal valore di circa 5.000 euro, abbandonando capi oversize e premaman. Questa scelta riflette un approccio personale alla moda, mantenendo sobrietà e raffinatezza. La sua scelta di stile evidenzia come anche in un momento di cambiamento sia possibile esprimere carattere e gusto con eleganza.

Diletta Leotta ha cominciato il nuovo anno con un tocco di audacia. Per lei niente look premaman coprenti e oversize, ha preferito puntare sulla sensualità di una tutina leopardata.

