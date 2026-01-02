Difesa del suolo e gestione idrica nuova intesa tra Regione Calabria e ordine dei geologi
La Regione Calabria e l’ordine dei geologi hanno sottoscritto un accordo volto a migliorare la gestione del suolo e delle risorse idriche. L’intesa mira a favorire un confronto costruttivo e a sviluppare strategie condivise per la tutela del territorio e dell’ambiente regionale, rafforzando la collaborazione tra istituzioni e professionisti del settore.
La Regione Calabria ha siglato un’importante intesa con l’ordine dei geologi della Calabria, con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione su temi strategici per il territorio e l’ambiente regionale.Nel corso della seduta della giunta regionale del 30 dicembre, è stato infatti approvato. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
