Difesa del suolo e gestione idrica nuova intesa tra Regione Calabria e ordine dei geologi

La Regione Calabria e l’ordine dei geologi hanno sottoscritto un accordo volto a migliorare la gestione del suolo e delle risorse idriche. L’intesa mira a favorire un confronto costruttivo e a sviluppare strategie condivise per la tutela del territorio e dell’ambiente regionale, rafforzando la collaborazione tra istituzioni e professionisti del settore.

