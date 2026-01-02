Dieci concerti migliaia di spettatori una grande energia Il successo di Toscana Gospel Festival

Si è conclusa con successo la XXIXª edizione del Toscana Gospel Festival, la più importante rassegna gospel in Italia. Dieci concerti e migliaia di spettatori hanno animato il teatro Mario Spina di Castiglion Fiorentino, confermando l’importanza di questa manifestazione nel panorama musicale. Un appuntamento che ogni anno raccoglie appassionati e artisti, contribuendo alla diffusione del genere gospel in Toscana e oltre.

Con l'ultima, intensa serata al teatro Mario Spina di Castiglion Fiorentino si è conclusa la XXIXª edizione del Toscana Gospel Festival, confermandosi ancora una volta come la più ampia e riconosciuta rassegna gospel d'Italia. Un'edizione di grande spessore culturale che, nel corso di dicembre.

