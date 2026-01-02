DiCaprio Anderson e Del Toro premiati a Capri | la 30ma edizione di Capri Hollywood

La 30ª edizione di Capri Hollywood ha premiato importanti personalità del cinema internazionale, tra cui DiCaprio, Anderson e Del Toro. La manifestazione riconosce l’eccellenza nel settore, valorizzando anche le produzioni italiane. Un appuntamento consolidato che celebra la qualità e la creatività del cinema, rafforzando il ruolo di Capri come polo culturale e di produzione cinematografica.

I Capri Awards a Frankenstein, Anderson, DiCaprio e Panahi - italiano Vincent Riotta, ha annunciato i premi della 30/a edizione del festival, che celebra il grande ... msn.com

One Battle After Another, Benicio del Toro: "Lavorare con Leonardo DiCaprio è stata un'esperienza unica" - Uno dei protagonisti del nuovo film di Paul Thomas Anderson ha espresso il proprio entusiasmo per aver lavorato al fianco della star. movieplayer.it

Leonardo DiCaprio: “Il cinema deve tornare a sporcarsi le mani” — Ieri (13 novembre) l’attore ha parlato in una lunga intervista concessa durante la promozione di The Battle of Baktan Cross, il nuovo film diretto da Paul Thomas Anderson, tornando sul tema - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.