DiCaprio Anderson e Del Toro premiati a Capri | la 30ma edizione di Capri Hollywood

La 30ª edizione di Capri Hollywood ha premiato importanti personalità del cinema internazionale, tra cui DiCaprio, Anderson e Del Toro. La manifestazione riconosce l’eccellenza nel settore, valorizzando anche le produzioni italiane. Un appuntamento consolidato che celebra la qualità e la creatività del cinema, rafforzando il ruolo di Capri come polo culturale e di produzione cinematografica.

Capri Hollywood premia Frankenstein e i grandi nomi del cinema internazionale, con uno spazio rilevante anche per le produzioni italiane. Il Board degli Artisti della 30a edizione del festival Capri Hollywood, presieduto dall’attore anglo-italiano Vincent Riotta, ha annunciato a Napoli l’elenco. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

