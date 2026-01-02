Da quattro decenni, la nostra attività di autoriparazione si tramanda di padre in figlio, mantenendo saldi impegno e professionalità. Questa tradizione familiare rappresenta una presenza stabile e affidabile nel cuore della città, pronta a continuare il proprio percorso nel tempo. Con oltre quarant’anni di esperienza, ci prepariamo a un nuovo capitolo, consolidando la nostra dedizione e attenzione alle esigenze dei clienti.

Di padre in figlio. Perché questa piccola “dinasty“ dell’autoriparazione cittadina si prepara a un’altra puntata, dopo quella lunga 40 anni appena festeggiata. All’insegna della discrezione e della concretezza, come è sempre stato. Basta ripercorrere la vicenda del Car Service Ionata per rendersene conto. L’officina è stata appunto fondata da Luca Gerardo Ionata 40 anni fa. Ora la gestione spetta al figlio Simone, 40 anni, da gennaio 2023 titolare del sito di via Borsa 35. Gli addetti sono cinque. "A questo punto – riconosce Ionata Senior – non ho recriminazioni. Se avessi la possibilità di tornare indietro, rifarei comunque tutto quello che ho fatto". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Di padre in figlio da quattro decenni: "Noi, la dinasty dell’autoriparazione"

