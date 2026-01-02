Nonostante una diminuzione generale dei reati, la percezione di insicurezza persiste, soprattutto in ambito di furti in abitazioni e aziende. È importante mantenere alta l’attenzione e rafforzare le misure di sicurezza, affinché la fiducia dei cittadini sia supportata anche dai dati. La sfida consiste nel colmare lo scarto tra realtà e percezione, garantendo un ambiente più sicuro per tutti.

I reati diminuiscono, ma la sensazione di insicurezza resta alta. È dentro questo scarto tra dati e percezione che si misura oggi il ruolo dello Stato sul territorio. Il prefetto di Arezzo Clemente Di Nuzzo, in carica da oltre un anno, fa il punto sulle principali emergenze della provincia: dai furti nel distretto orafo alla violenza di genere, fino al monitoraggio delle infiltrazioni della criminalità organizzata. Signor prefetto, come si conciliano i numeri positivi con le preoccupazioni dei cittadini? "La sicurezza è un tema molto delicato. Il nostro ruolo è quello di offrire alla comunità un livello di tutela che risponda alle aspettative della collettività. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Di Nuzzo e il nodo sicurezza: "I reati sono in diminuzione. Ma teniamo la guardia alta sui furti in case e aziende"

Leggi anche: L’assessore in prima linea: "Teniamo la guardia alta"

Leggi anche: Milano è la provincia con la qualità della vita più alta in Italia, ma è ultima per reati e sicurezza

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Di Nuzzo e il nodo sicurezza: I reati sono in diminuzione. Ma teniamo la guardia alta sui furti in case e aziende.

Di Nuzzo e il nodo sicurezza: "I reati sono in diminuzione. Ma teniamo la guardia alta sui furti in case e aziende" - Il prefetto traccia il bilancio di un anno e indica le priorità per i prossimi mesi "Miglioriamo la collaborazione con le polizie municipali nei piccoli Comuni". lanazione.it