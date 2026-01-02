L’Unicusano Avellino Basket si prepara alla trasferta a Livorno, affrontando la prima giornata di ritorno del campionato. La squadra si distingue per rispetto verso tutti gli avversari, senza timore di nessuno, e si impegna a mantenere alta la concentrazione. La sfida rappresenta un momento importante per valutare il percorso finora e affrontare con determinazione le prossime partite. Tempo di lettura: circa 2 minuti.

Tempo di lettura: 2 minuti Vigilia di grande interesse per l’ Unicusano Avellino Basket, attesa dalla prima giornata di ritorno del campionato sul difficile parquet della Libertas Livorno. A presentare la sfida è stato il coach biancoverde Gennaro Di Carlo, che ha condiviso sensazioni, ricordi e aspettative alla vigilia di una gara dal peso specifico elevato. “Il ritorno a Livorno è stata un’esperienza meravigliosa, culminata con una salvezza davvero importante per la Libertas. In poco tempo ho vissuto emozioni fortissime, grazie a un pubblico fantastico e sempre presente. Anche se il tempo è stato limitato, penso che il lavoro svolto sia stato ottimo – sottolinea – Oggi Livorno è tutt’altra sinfonia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Di Carlo: “Rispettiamo tutti, ma non abbiamo paura di nessuno”

