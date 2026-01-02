Dentro i mercati comunali di Milano più vivi che mai | Qui risparmio anche il 40%

Nei mercati comunali di Milano, l’atmosfera si risveglia ogni giorno con semplicità e autenticità. Tra le bancarelle di via Fauché, Carmine La Grassa prepara con cura il suo assortimento di abbigliamento, offrendo ai clienti la possibilità di risparmiare fino al 40%. Un modo per scoprire prodotti di qualità a prezzi convenienti, mantenendo viva una tradizione di prossimità e convenienza che caratterizza questi spazi cittadini.

La prima luce sfiora appena l’asfalto di via Fauché quando Carmine La Grassa inizia a montare il suo banco di abbigliamento. Le sue mani si muovono con l’efficienza pratica di quattro decenni, sistemando maglioni e giacche con una cura quasi cerimoniale. A 53 anni ricorda ancora il peso del suo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

