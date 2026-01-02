Dentro i mercati comunali di Milano più vivi che mai | Qui risparmio anche il 40%
Nei mercati comunali di Milano, l’atmosfera si risveglia ogni giorno con semplicità e autenticità. Tra le bancarelle di via Fauché, Carmine La Grassa prepara con cura il suo assortimento di abbigliamento, offrendo ai clienti la possibilità di risparmiare fino al 40%. Un modo per scoprire prodotti di qualità a prezzi convenienti, mantenendo viva una tradizione di prossimità e convenienza che caratterizza questi spazi cittadini.
La prima luce sfiora appena l’asfalto di via Fauché quando Carmine La Grassa inizia a montare il suo banco di abbigliamento. Le sue mani si muovono con l’efficienza pratica di quattro decenni, sistemando maglioni e giacche con una cura quasi cerimoniale. A 53 anni ricorda ancora il peso del suo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Leggi anche: Cristiano Ronaldo rivela: «Chi parla dell’Arabia Saudita non è mai stato qui, non sanno cosa significhi correre con 40 gradi! Qui è molto meglio del campionato portoghese e anche della Ligue 1!»
Leggi anche: La frase di stephen king che resta più potente che mai dopo 40 anni
Rilancio dei mercati di Milano: il piano di Sogemi da 400 milioni per le strutture e il nuovo hub agroalimentare - La società partecipata dal Comune di Milano vuole crescere in quattro direzioni. milanofinanza.it
Dentro il Salone, dentro Milano - Milano trasforma la Settimana del design in un laboratorio permanente con l’Annual Report (Eco) Sistema Design Milano 2025 ... ambientecucinaweb.it
Sogemi: Milano conferisce proprietà 15 mercati coperti - Il Comune di Milano conferisce i mercati coperti di sua proprietà al capitale sociale di Sogemi, società controllata al 100% da Palazzo Marino, insieme con le aree dell'ex campo nomadi ... milanofinanza.it
La sera del 23 dicembre c'è la tradizionale spesa nei mercati comunali. Nel mercato della ex manifattura dei tabacchi questa sera c'è stata anche Arte al Kilo, una manifestazione culturale con musica, installazioni, proiezioni e giocoleria che hanno coinvolto ta - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.