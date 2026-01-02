Della Ragione | Napoli priorità al campionato! Vincere 2 scudetti consecutivi sarebbe clamoroso!

Josi Gerardo Della Ragione, appassionato tifoso del Napoli, ha sottolineato l’importanza del campionato per la squadra partenopea. Durante la trasmissione ‘Cronache azzurre’ su Radio Tutto Napoli, ha evidenziato come conquistare due scudetti consecutivi rappresenterebbe un risultato straordinario per il club e i suoi sostenitori. La vittoria nel campionato resta la priorità assoluta per il Napoli in questa stagione.

Josi Gerardo Della Ragione, grandissimo tifoso del Napoli, è intervenuto nel corso di ‘Cronache azzurre’ su Radio Tutto Napoli, radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno. Questo quanto detto dal Sindaco di Bacoli: Secondo Della Ragione qual è stata la gara più bella del 2025?. “Allora, per me lo Scudetto è stato vinto, come consapevolezza, con il pareggio interno contro l’Inter. Quella, per me, è stata la vera vittoria, sebbene sia stato solo un pareggio. Io vidi le facce dell’Inter, veramente preoccupate dall’assalto del secondo tempo. Fu un’apoteosi, ma anche una sintonia enorme tra la squadra e la tifoseria. 🔗 Leggi su Parlami.eu

