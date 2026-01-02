Delivery della droga | arrestato 40enne stava portando cocaina a un cliente

Un uomo di 40 anni di nazionalità albanese è stato arrestato a Genova mentre consegnava cocaina a domicilio di un cliente. L’intervento della polizia ha permesso di fermare il trasporto di droga durante una consegna. L’operazione si inserisce nelle attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, con il sospetto che il soggetto fosse coinvolto in un'attività di delivery illegale.

È stato arrestato mentre consegnava cocaina direttamente a casa di un cliente, il 40enne di nazionalità albanese colto sul fatto dalla polizia di Stato di Genova.Dalle indagini condotte dagli agenti della squadra mobile, è emerso che il 40enne aveva avviato una fiorente attività di spaccio.

