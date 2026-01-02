Delio Rossi | Scudetto ad aprile Napoli e Inter favorite ma attenzione alle sorprese
Secondo Delio Rossi, il campionato di calcio si trova ancora in una fase incerta, con Napoli e Inter considerate le favorite per la conquista dello scudetto ad aprile. Tuttavia, l’esperto avverte che nel corso della stagione potrebbero emergere sorprese, mantenendo aperta ogni possibilità. La competizione resta viva e difficile da prevedere, con molte squadre ancora in corsa per il titolo.
Il campionato non ha ancora un padrone e i giochi, secondo Delio Rossi, restano apertissimi. L'ex allenatore della Lazio è intervenuto ai microfoni di StileTv, nel corso della trasmissione "Salite sulla giostra" condotta da Raffaele Auriemma, offrendo una lettura lucida e senza sconti della corsa scudetto e dei temi più caldi del calcio italiano. Per Rossi, il momento decisivo non è ora ma più avanti: «Il campionato non ha ancora trovato il suo padrone, però secondo me i campionati si decidono ad aprile. Dipenderà da chi avrà la posizione migliore, da chi non avrà grossi infortunati e anche dal cammino nelle coppe».
