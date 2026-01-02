Deleghe assessore Galleni | Seguirà l’ambiente una dipendente di Ersu

L’assessore Elisa Galleni, dipendente dell’Ersu, ha ricevuto le deleghe per ambiente ed ecologia. Questa scelta solleva alcune considerazioni sul ruolo e sulla compatibilità tra incarichi pubblici e lavorativi. È importante valutare attentamente eventuali conflitti di interesse e assicurare trasparenza nelle decisioni che riguardano la tutela dell’ambiente e la gestione delle deleghe assegnate.

"All’assessore Elisa Galleni, dipendente Ersu, vengono affidate le deleghe di ambiente ed ecologia. Non è discutibile?". A porre il quesito è il consigliere di Legalià e Trasparenza, Enrico Ghiselli, che intervene sul nuovo incarico. "Nel consiglio comunale del 26 novembre – premette – sindaco e vicesindaco si sono dilettati ad adombrare ipotetici miei comportamenti definiti “inopportuni” dagli stessi, anzi, per la precisione testualmente “conflitti di opportunità di partecipare a votazioni“, perché avevo partecipato ad un dibattito su questioni urbanistiche che riguardavano miei ex committenti di anni prima che io fossi eletto consigliere comunale, e con i quali ho interrotto le relazioni professionali appena eletto; i due amministratori avevano evitato di parlare di “conflitto di interessi”, ma a loro interessava solo adombrare qualcosa, sperando che qualche “esterno” aizzasse l’immaginazione del popolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Deleghe assessore Galleni: "Seguirà l’ambiente una dipendente di Ersu" Leggi anche: Comune di Napoli: all’Assessore Marciani le deleghe del Welfare dopo le dimissioni dell’Assessore Trapanese Leggi anche: Regionali, l’assessore al Comune di Napoli Trapanese rimette le deleghe Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Deleghe assessore Galleni: "Seguirà l’ambiente una dipendente di Ersu" - Il consigliere Ghiselli solleva l’opportunità del nuovo incarico in giunta "E’ proprio l’azienda con cui il Comune ha rapporti di servizio da milioni". lanazione.it

