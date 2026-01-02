Il Comune ha deciso di aumentare la videosorveglianza al Ponterotto, in risposta alle segnalazioni di degrado da parte dei residenti. Sono state installate nuove telecamere in Piazza della Libertà, uno dei punti più colpiti dalla situazione. Questa misura mira a migliorare la sicurezza e a favorire un più efficace monitoraggio delle aree interessate, contribuendo alla riqualificazione del quartiere.

Caos Ponterotto, il Comune potenzia la videosorveglianza. Dal palazzo di viale De Gasperi è stato infatti disposto il potenziamento del sistema di videosorveglianza in Piazza della Libertà, uno dei luoghi simbolo della situazione di degrado denunciata dai residenti del quartiere. L’intervento prevede l’ampliamento dell’impianto di telecamere, con l’obiettivo di rafforzare il controllo di un’area da tempo al centro di segnalazioni e polemiche. La decisione arriva dopo anni di tensioni che hanno interessato la piazza e le zone limitrofe. Piazza della Libertà è infatti da tempo segnata dalla presenza costante di persone senza fissa dimora, fenomeno che molti residenti collegano anche alla vicinanza della Caritas Diocesana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Degrado al Ponterotto: nuove telecamere

Leggi anche: Unione Nord Lodigiano: arrivano nuove telecamere contro degrado e criminalità

Leggi anche: In città cento nuove telecamere. E 4 saranno al polo di via Reggiana

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Degrado al Ponterotto: nuove telecamere.

Degrado nel parcheggio di via San Bernardino: installate nuove telecamere di sorveglianza - Degrado nel parcheggio scoperto di via San Bernardino, all’altezza del civico 139, uno spazio abitualmente utilizzato da lavoratori e clienti delle numerose attività commerciali presenti ... bergamonews.it

Stretta contro vandalismi e degrado. In arrivo sedici nuove telecamere - In arrivo sul territorio comunale altre 16 telecamere di videosorveglianza, ma che valgono per 60: sono di ultima generazione, ognuna è dotata di quattro ottiche ad alta risoluzione, in grado di ... lanazione.it

Unione Nord Lodigiano: arrivano nuove telecamere contro degrado e criminalità - Il Viminale finanzia la videosorveglianza: nei Comuni di Zelo Buon Persico, Tavazzano con Villavesco, Montanaso Lombardo e Cervignano d’Adda saranno posate 12 postazioni con sistemi di lettura delle ... ilgiorno.it