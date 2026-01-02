Defender si appresta al debutto al Dakar Rally

Il team Defender Rally si prepara al debutto al Dakar Rally 2026, in programma in Arabia Saudita dal 3 gennaio. La partecipazione rappresenta un’importante tappa nel calendario del World-Rally Raid Championship (W2RC) 2026, segnando l’ingresso ufficiale di Defender in questa prestigiosa competizione. La gara si svolge in un contesto di grande sfida e preparazione, con l’obiettivo di affrontare con determinazione le difficoltà del rally.

GAYDON (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Il team Defender Rally è in Arabia Saudita ed è pronto al debutto nel competitivo Dakar Rally 2026 che prenderà il via il 3 gennaio, prima prova del World-Rally Raid Championship (W2RC) 2026. La nuovissima Defender Dakar D7X-R affronterà il rally-raid più impegnativo al mondo con un equipaggio di piloti e copiloti di livello assoluto: la leggenda della Dakar Stèphane Peterhansel con Mika Metge; il determinato Rokas Baciu?ka affiancato da Oriol Vidal e la pioniera Sara Price con Sean Berriman. Alla vigilia dell’inizio della Dakar, Defender Rally annuncia due nuovi partner: YETI e Bell & Ross. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

