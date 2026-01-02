Dedicato a chi è single | perché il 4 gennaio potrebbe essere il giorno giusto per rimettersi in gioco

Il 4 gennaio, noto come Dating Sunday, rappresenta un'occasione per chi è single di riflettere e riprendere in mano la propria vita sentimentale. Dopo le festività, molte persone sentono il desiderio di nuove opportunità e di incontrare qualcuno. Questo giorno si configura come un momento ideale per dedicarsi a nuove conoscenze e iniziare un percorso di crescita personale e relazionale.

Tra buoni propositi, voglia di ripartenza e nuove intenzioni sentimentali, la prima domenica di gennaio, ribattezzata Dating Sunday, torna a essere il momento più caldo dell’anno per matchare online. Ecco come fare per andare «a segno». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

