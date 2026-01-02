Antonio Decaro si appresta a formare la nuova Giunta regionale della Puglia, dopo la vittoria alle elezioni di novembre. L’Epifania porterà la proclamazione ufficiale, con Michele Emiliano inserito nel nuovo team. La riorganizzazione mira a consolidare il percorso politico e amministrativo, segnando un passaggio importante nella gestione della regione. Un momento di svolta che definisce il futuro dell’amministrazione pugliese.

Per l’Epifania arriverà la proclamazione di Antonio Decaro a presidente della Giunta regionale della Puglia, dopo la vittoria alle elezioni del 23 e 24 novembre scorsi, e nella calza ci sarà il nuovo esecutivo. Con la sorpresa, annunciata, di rivedere Michele Emiliano tra gli amministratori. Nonostante le promesse pre-elettorali di Decaro. La nuova giunta. Decaro punta a una “giunta di legislatura”: niente ingressi, almeno all’inizio, per chi guarda alle prossime Politiche. Tradotto, potrebbe voler dire: cautela su Raffaele Piemontese e, soprattutto, Loredana Capone. Sanità, industria, acqua, Pnrr sono, comunque, le priorità a cui guarda il nuovo presidente di centrosinistra della Regione Puglia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Decaro prepara la giunta e la resa: Michele Emiliano in squadra, la “rivoluzione del Gattopardo”

Leggi anche: Decaro si rimangia le promesse a un mese dal voto: pronto un posto in giunta per il “nemico” Michele Emiliano

Leggi anche: Regionali, dubbio Emiliano nella futura Giunta Decaro. Il governatore uscente: "Non ne so niente"

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Decaro inaugura la sua settimana da presidente: prima tappa al Pta di Noci. Ma resta il puzzle della giunta - Il neo governatore osserva da vicino la sanità locale e prepara l’assetto della giunta tra liste d’attesa, crisi idrica e equilibri politici E’ cominciata con una visita al Presidio territoriale ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Decaro verso la proclamazione, tutti i nomi per la giunta - Il governatore si insedia subito dopo l'Epifania, poi la scelta dei dieci assessori tra esponenti di partiti e liste civiche ... rainews.it