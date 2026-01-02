Angelo De Santis, imprenditore locale e figura di rilievo nel calcio fermignanese, conferma i progressi della squadra. Sottolineando i risultati positivi del progetto in corso, De Santis evidenzia un gruppo dirigente unito e dinamico, che contribuisce alla crescita del Fermignanese. La collaborazione tra le parti sembra portare frutti concreti, mantenendo alta l’attenzione sui prossimi impegni e obiettivi della società.

Nella Fermignanese che calcisticamente è stata giudicata tra la soprese positive di questa parte di campionato c’è un gruppo dirigenziale coeso e propositivo; in questo gruppo c’è Angelo De Santis, imprenditore locale, ex presidente Fermignano calcio e ora braccio destro del presidente Bonaventura. De Santis, cosa pensa del vostro percorso fino ad oggi? "Siamo soddisfatti di quanto espresso in queste prime sedici gare. Ci siamo confrontati con realtà di grande livello, senza mai sfigurare. Il progetto legato alla valorizzazione dei giovani cresciuti nel settore giovanile della U.S. Fermignanese sta dando segnali molto incoraggianti: la strada intrapresa è quella giusta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - De Santis: "Fermignanese ok. Il progetto sta dando buoni frutti"

Leggi anche: Meloni: Sappiamo che c'è problema dei salari da tempo, nostra strategia sta dando frutti – Il video

Leggi anche: La Torre: «Il duro lavoro sta dando i suoi frutti, ecco il mio ruolo…»

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

De Santis: Fermignanese ok. Il progetto sta dando buoni frutti.

De Santis: "Fermignanese ok. Il progetto sta dando buoni frutti" - Nella Fermignanese che calcisticamente è stata giudicata tra la soprese positive di questa parte di campionato c’è un gruppo ... ilrestodelcarlino.it