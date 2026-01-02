De Paola analizza la situazione attuale dell’Inter, sottolineando il crescente rispetto che Chivu sta guadagnando tra i giocatori. Si parla anche dell’ipotesi Cancelo e delle possibili implicazioni per la squadra. L’esperto evidenzia l’importanza di mantenere continuità e fiducia nel progetto, ritenendo fondamentale valutare attentamente ogni possibile innesto per rafforzare l’organico.

Inter News 24 De Paola dice la sua sul momento dell’Inter e sul possibile arrivo di Cancelo: fiducia in Chivu e necessità di continuità. Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Paolo De Paola ha parlato della situazione attuale dell’Inter, soffermandosi in particolare sulla figura di Chivu e sul possibile arrivo di Joao Cancelo. Il giornalista ha sottolineato l’importanza della continuità per la squadra, che, come altri grandi club, deve trovare stabilità nei suoi risultati, soprattutto sotto la guida dell’allenatore rumeno. De Paola ha evidenziato come l’ Inter stia ancora cercando di trovare una continuità di rendimento sotto Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com

De Paola analizza l'Inter e l'ipotesi Cancelo: «Chivu sta guadagnando il rispetto dei giocatori. Il portoghese? Penso che…»

