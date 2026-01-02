De Luca non ci sta | Fico ritira querela a Report? La presenterò a titolo personale

Il presidente Roberto Fico ha dichiarato di voler ritirare la querela contro Report, anche se questa non è ancora stata depositata. La notizia ha suscitato attenzione, ma al momento la querela non può essere ritirata formalmente. La situazione evidenzia le procedure legali in corso e i passaggi necessari per la risoluzione della controversia.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il presidente Roberto Fico ha annunciato che ritirerà la querela "contro Report ma la stessa querela non può essere ritirata perché non è stata ancora depositata". Lo ha detto l'ex presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, nel corso del consueto appuntamento social del venerdì, ribadendo che presenterà però la querela a titolo personale "per difendere un principio di correttezza". "La libertà dei giornalisti è un diritto da difendere ma non è un diritto quello di mentire e non ci può nascondere dietro posizione di vittimismo", ha ripreso De Luca, attaccando di nuovo la trasmissione che aveva dedicato un servizio alla sanità in Campania e citando una sentenza della Cassazione.

Dimensionamento scolastico, Petitto (FI): Fico intervenga e blocchi tutto, serve discontinuità con il metodo De Luca - «Il piano di dimensionamento scolastico che sta emergendo in queste settimane rischia di colpire duramente territori già fragili come Ariano Irpino e molte aree interne della Campania. irpinianews.it

Sanità, Fico si dissocia da De Luca: «Ritirata la querela a Report presentata dalla Regione Campania» - Il presidente della Regione Campania Roberto Fico ha annunciato «il ritiro della querela nei confronti di Report» che era stata presentata dall’Ente durante la reggenza di Vincenzo De Luca. giustizianews24.it

(come si cambia) Campania, Fico nomina la giunta: tra gli assessori il vice di De Luca e la fedelissima di Mastella - la Repubblica x.com

Italia Due. . POLITICA. L’ANNO DEL SALUTO DI DE LUCA. ARRIVA FICO - facebook.com facebook

