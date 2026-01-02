De Luca non ci sta | Fico ritira querela a Report? La presenterò a titolo personale

Il presidente Roberto Fico ha dichiarato di voler ritirare la querela contro Report, anche se questa non è ancora stata depositata. La notizia ha suscitato attenzione, ma al momento la querela non può essere ritirata formalmente. La situazione evidenzia le procedure legali in corso e i passaggi necessari per la risoluzione della controversia.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il presidente Roberto Fico ha annunciato che ritirerà la querela “contro Report ma la stessa querela non può essere ritirata perché non è stata ancora depositata”. Lo ha detto l’ex presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, nel corso del consueto appuntamento social del venerdì, ribadendo che presenterà però la querela a titolo personale “per difendere un principio di correttezza”.   “La libertà dei giornalisti è un diritto da difendere ma non è un diritto quello di mentire e non ci può nascondere dietro posizione di vittimismo”, ha ripreso De Luca, attaccando di nuovo la trasmissione che aveva dedicato un servizio alla sanità in Campania e citando una sentenza della Cassazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

