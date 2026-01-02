De Luca | Fico ritira la querela a Report? La presenterò a titolo personale

Il presidente della Camera, Roberto Fico, ha dichiarato di voler ritirare la querela presentata contro Report, precisando tuttavia che, al momento, questa non può essere ritirata poiché non è ancora stata depositata. La vicenda riguarda le accuse avanzate dal programma di inchiesta e solleva questioni sulla gestione delle querele e sulla libertà di informazione. Di seguito si approfondiscono i dettagli e le implicazioni di questa situazione.

Tempo di lettura: 2 minuti Il presidente Roberto Fico ha annunciato che ritirerà la querela " contro Report ma la stessa querela non può essere ritirata perché non è stata ancora depositata". Lo ha detto l'ex presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, nel corso del consueto appuntamento social del venerdì, ribadendo che presenterà però la querela a titolo personale "per difendere un principio di correttezza". " La libertà dei giornalisti è un diritto da difendere ma non è un diritto quello di mentire e non ci può nascondere dietro posizione di vittimismo", ha ripreso De Luca, attaccando di nuovo la trasmissione che aveva dedicato un servizio alla sanità in Campania e citando una sentenza della Cassazione.

