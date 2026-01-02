De Luca contro Fico sulla querela a Report | Continuo a titolo personale

De Luca ha annunciato che ritirerà la querela presentata contro Report, in seguito a un servizio televisivo considerato diffamatorio. La decisione è stata comunicata a titolo personale, evidenziando una posizione di confronto e rispetto tra le parti. La vicenda si inserisce nel contesto delle recenti tensioni tra il politico e la trasmissione, riflettendo un atteggiamento di volontà di chiarimento e di dialogo.

"È stato annunciato che sarà ritirata la denuncia che abbiamo fatto a Report per un servizio televisivo diffamatorio. Premesso che non si può ritirare niente perché la querela non è stata ancora depositata, ma voglio dire subito, a scanso di equivoci, che per quello che mi riguarda la querela. 🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

