De Luca contro Fico sulla querela a Report | Continuo a titolo personale

De Luca ha annunciato che ritirerà la querela presentata contro Report, in seguito a un servizio televisivo considerato diffamatorio. La decisione è stata comunicata a titolo personale, evidenziando una posizione di confronto e rispetto tra le parti. La vicenda si inserisce nel contesto delle recenti tensioni tra il politico e la trasmissione, riflettendo un atteggiamento di volontà di chiarimento e di dialogo.

"È stato annunciato che sarà ritirata la denuncia che abbiamo fatto a Report per un servizio televisivo diffamatorio. Premesso che non si può ritirare niente perché la querela non è stata ancora depositata, ma voglio dire subito, a scanso di equivoci, che per quello che mi riguarda la querela. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Leggi anche: Vincenzo De Luca è già in disaccordo con Fico su giunta e sulla querela a Report: “La presenterò a titolo personale” Leggi anche: De Luca non ci sta: “Fico ritira querela a Report? La presenterò a titolo personale” La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Fico ritira la querela contro Report sulle liste d’attesa, era stato l’ultimo atto di De Luca; Sanità campana, Fico ritira la querela di De Luca contro Report. “Sistema presenta ancora criticità”; Fico ritira la querela fatta da De Luca a Report. I gesti simbolici contano nella battaglia per la libertà di stampa; Fico, ora la giunta (davvero): De Luca piazza il suo vice, il Pd cala 3 uomini. De Luca contro Fico sulla querela a Report: “Continuo a titolo personale” - "È stato annunciato che sarà ritirata la denuncia che abbiamo fatto a Report per un servizio televisivo diffamatorio. napolitoday.it

Vincenzo De Luca è già in disaccordo con Fico su giunta e sulla querela a Report: “La presenterò a titolo personale” - «Ho visto che restano in capo al presidente le deleghe alla Sanità e Bilancio. fanpage.it

Fico ritira la querela contro Report sulle liste d’attesa, era stato l’ultimo atto di De Luca - Il presidente ha annunciato il ritiro della querela contro Report sul servizio dedicato alle liste d'attesa della sanità campana, ultimo atto di De Luca. ilfattoquotidiano.it

(come si cambia) Campania, Fico nomina la giunta: tra gli assessori il vice di De Luca e la fedelissima di Mastella - la Repubblica x.com

Italia Due. . POLITICA. L’ANNO DEL SALUTO DI DE LUCA. ARRIVA FICO - facebook.com facebook

