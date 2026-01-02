Dazi Telegraph incorona Meloni | Taglio tariffe Usa su pasta italiana è sua vittoria

La recente riduzione dei dazi statunitensi sulla pasta italiana rappresenta un risultato importante per il settore. Secondo il Telegraph, questa decisione è considerata una vittoria per la premier Meloni, descritta come una figura chiave nelle relazioni tra Italia e Stati Uniti. Questo sviluppo evidenzia l’importanza delle strategie diplomatiche nel favorire gli interessi economici italiani sui mercati internazionali.

(Adnkronos) – La riduzione dei dazi statunitensi sulla pasta italiana è una “vittoria per Meloni”, la “suggeritrice di Trump in Europa”. È il giudizio del quotidiano britannico Telegraph, che elogia gli sforzi della presidente del Consiglio dopo mesi di pressioni diplomatiche volte a convincere l’amministrazione americana a rivedere misure che avrebbero messo a rischio esportazioni . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

