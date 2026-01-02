Dazi sulla pasta | Usa riducono l’aumento posticipate anche le imposte sui mobili

Gli Stati Uniti hanno annunciato una riduzione delle tariffe sulla pasta italiana e hanno posticipato al gennaio 2027 l’aumento delle imposte sui mobili imbottiti destinati a cucina e bagno. Questa decisione rappresenta un miglioramento per il settore alimentare e dell’arredo, offrendo maggiore stabilità e opportunità di mercato. Le misure, adottate dall’amministrazione Trump, contribuiscono a ridurre le tensioni commerciali e a favorire le relazioni tra i due paesi.

Buone notizie arrivano dagli Stati Uniti per quanto riguarda la questione dazi. L'amministrazione Trump ha deciso di rivedere al ribasso le tariffe sulla pasta italiana e ha posticipato a gennaio 2027, i nuovi aumenti su mobili imbottiti da cucina e da bagno

