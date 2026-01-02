Dal 1° luglio 2026, l’Unione europea introdurrà una tassa sui pacchi di piccolo valore provenienti da Paesi terzi, con l’obiettivo di rivelare i costi nascosti del “low cost” cinese. Questa misura, più che una limitazione del mercato, rappresenta una scelta di responsabilità, volta a garantire trasparenza e correttezza nel commercio internazionale, evidenziando il vero valore dei prodotti e le spese che spesso vengono trascurate.

Non è una stretta protezionistica né una limitazione del libero mercato. La decisione dell’Unione europea di introdurre, dal 1° luglio 2026, una tassa sui pacchi di piccolo valore provenienti da Paesi terzi va letta per quello che è realmente: un tentativo, tardivo ma necessario, di far emergere costi reali che fino ad oggi sono rimasti occultati. La tassa Ue sui pacchi di piccolo valore dai Paesi terzi. Lo ha spiegato con chiarezza il commissario europeo al Commercio Maroš Šef?ovi?, parlando della più ambiziosa riforma doganale dai tempi della nascita dell’Unione doganale nel 1968. L’obiettivo dichiarato è modernizzare e digitalizzare la gestione dei flussi di merci, mantenendo la fluidità degli scambi ma proteggendo l’integrità del Mercato unico. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Dazi sui pacchi di piccolo valore: una scelta di responsabilità per far emergere il prezzo nascosto del “low cost” cinese

Notizie dal mondo | Manovra, Urso: Tassa su piccoli pacchi? E' per la consegna di quelli che arrivano dalla Cina; Tassa sui pacchi extra Ue da 2 euro subito in vigore il 1 Gennaio con istruzioni Agenzia Dogane già pubblicate.

