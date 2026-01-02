Dazi | Pica Fiepet Confesercenti Roma bene riduzione su pasta italiana
L’Accademia della Pasta esprime soddisfazione per la riduzione dei dazi antidumping statunitensi sulla pasta italiana. La diminuzione delle aliquote, rispetto alle misure provvisorie del 4 settembre, rappresenta un passo importante per il settore, contribuendo a rafforzare la posizione delle aziende italiane nel mercato internazionale. Questa decisione favorisce un’ulteriore crescita e tutela della qualità della pasta italiana all’estero.
Come Accademia della Pasta “esprimiamo grande soddisfazione per la riduzione dei dazi antidumping statunitensi sulla pasta italiana, con la rideterminazione in misura significativamente più bassa delle aliquote fissate in via provvisoria lo scorso 4 settembre”. Queste sono le parole di Claudio Pica, presidente dell’Accademia italiana della Pasta, presidente della Fiepet Confesercenti di Roma e Lazio e vicepresidente nazionale della Fiepet Confesercenti, che ha rilasciato una nota in merito. “Dal 91,74 per cento, i dazi passano al 2,26 per cento per La Molisana, al 13,98 per cento per Garofalo e al 9,09 per cento per gli altri 11 produttori non campionati – aggiunge Pica -. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
