L’Italia avvia il nuovo anno economico con segnali positivi: i dazi statunitensi sulla pasta sono diminuiti e lo spread ha contribuito a stimare un surplus di circa 7-8 miliardi di euro nel 2026, secondo Unimpresa. Questi sviluppi indicano un miglioramento nelle condizioni di commercio e finanza, favorendo una stabilità più solida per il sistema economico nazionale.

L’anno economico e finanziario italiano parte con due buone notizie: la drastica riduzione dei dazi Usa sulla pasta e i dati di Unimpresa sul “tesoretto” stimato per il 2026 dal calo dello spread, pari a 7-8 miliardi di euro. Il taglio dei dazi Usa sulla pasta: una vittoria del governo e del sistema Paese. L’abbattimento dei dazi sulla pasta è stato comunicato dal Dipartimento del Commercio Usa e reso noto dalla Farnesina. Si tratta di un taglio drastico delle aliquote fissate in via provvisoria lo scorso 4 settembre: dal 91,74%, i dazi passano al 2,26% per La Molisana, al 13,98% per Garofalo e al 9,09% per gli altri 11 produttori non campionati. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Dazi e spread giù, economia su: così il governo ha addomesticato le "bestie nere" del commercio e della finanza

