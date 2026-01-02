Dawson' s Creek perché Busy Philipps non è presente nel finale? Kevin Williamson ha ferito i miei sentimenti

Busy Philipps, interprete di Audrey Liddell in Dawson's Creek, non ha preso parte alla scena finale della serie. La sua assenza ha suscitato delusione tra i fan, poiché l’attrice ha dichiarato di essere stata ferita dalle decisioni di Kevin Williamson, creatore dello show. Questa vicenda ha evidenziato le tensioni dietro le quinte e il desiderio di molti di rivedere il personaggio di Audrey nel finale.

L'interprete di Audrey Liddell nella quinta e sesta stagione della serie televisiva teen è delusa per non aver potuto partecipare alla conclusione dello show. In una puntata del podcast Pod Meets World, Busy Philipps ha raccontato i retroscena del finale in due parti della serie televisiva di Kevin Williamson, tornato proprio per scrivere il finale dello show nel 2003 dopo averlo lasciato nel 1999. Il creatore della serie si è rifiutato di includere Audrey nel finale dello show e Busy Philipps è rimasta delusa da questa scelta. L'attrice era entrata nel cast nella quinta stagione, partecipando anche al sesto e ultimo ciclo di episodi prima della chiusura.

