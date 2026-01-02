Davis prove da leader per la Sella | Sento la responsabilità del gruppo

Stacy Davis si presenta come uno dei protagonisti della Sella nel campionato, dimostrando leadership e costanza. Con una media di 19,7 punti a partita e ottime prestazioni complessive, il capitano si distingue per il suo contributo e responsabilità nel gruppo. La sua esperienza e impegno sono elementi chiave per il proseguimento della stagione, confermando il ruolo di riferimento all’interno della squadra.

Stacy Davis a ruota libera, su passato, presente e futuro, per iniziare al meglio il 2026. Nel girone di andata il capitano della Sella si è confermato come uno dei migliori stranieri del campionato: Davis infatti è secondo per media punti con 19,7 a partita, secondo per minuti giocati, terzo nella valutazione, quinto nei falli subiti e nei rimbalzi difensivi catturati. Come giudica il girone di andata della Benedetto XIV e il suo personale? "Credo che la prima metà della stagione sia stata un po’ deludente, sia per me che per la squadra. Penso di poter fare un lavoro migliore come leader, come veterano e come capitano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Davis, prove da leader per la Sella: "Sento la responsabilità del gruppo" Leggi anche: Addio a Maurizio Sella, il banchiere che ha guidato la crescita del gruppo di famiglia Leggi anche: Tomori: “Ora in spogliatoio ho un ruolo, sento la responsabilità” Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Davis, prove da leader per la Sella: Sento la responsabilità del gruppo. Davis, prove da leader per la Sella: "Sento la responsabilità del gruppo" - Basket A2, il capitano biancorosso è ai vertici di molte statistiche individuali: "Ma posso fare anche meglio" ... sport.quotidiano.net

Cuore Sella, con Cremona vince al fotofinish - SELLA : Davis 29, Henderson 15, Benvenuti 2, Sperduto 16, Nobile 8, Berdini 3, Ramponi 2, Tanfoglio 6, Alessandrini 7, ne Delfino, Tamani e Moretti. ilrestodelcarlino.it

Sella Cento vicina al rinnovo di Stacy Davis: atteso l'annuncio ufficiale - Manca ancora l’ufficialità, ma il pressing è costante e da più parti si dice che la Sella Cento sia vicina al grande annuncio, che romperebbe le ultime settimane di stand by e darebbe nuova linfa alla ... ilrestodelcarlino.it

Pedullà difende la Lazio sul gol di Davis: «Sull’immediatezza serve buon senso, così è una comica. Se passano 7 o 8 secondi ci dimentichiamo delle prove» - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.