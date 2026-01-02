Danilo torna all’Allianz Stadium in vista di Juve Lecce | l’ex capitano bianconero a quasi un anno dal suo addio torna a prendersi l’abbraccio dei suoi tifosi

Danilo ritorna all’Allianz Stadium in occasione di Juventus-Lecce, portando con sé ricordi e emozioni legate alla sua esperienza con la maglia bianconera. A quasi un anno dal suo addio, l’ex capitano si presenta nuovamente tra i tifosi e i compagni di squadra, dimostrando il legame duraturo con la Juventus. Un momento di confronto e di vicinanza che sottolinea il valore delle radici condivise.

Danilo torna all’Allianz Stadium per assistere a Juve Lecce: l’ex capitano a quasi un anno dal suo addio torna a trovare i suoi vecchi compagni di squadra e tifoseria. La sfida di campionato tra Juventus e Lecce, in programma questo fine settimana, si arricchisce di un significato emotivo che trascende il semplice risultato del campo. Sugli spalti dell’Allianz Stadium, infatti, siederà un ospite d’eccezione che ha segnato profondamente la storia recente del club bianconero: l’ex capitano Danilo. A distanza di quasi un anno dal suo addio ufficiale alla Vecchia Signora, il difensore brasiliano ha scelto di tornare a Torino per riabbracciare l’ambiente che lo ha consacrato come leader, approfittando della sosta o degli impegni per vivere da vicino l’atmosfera della sua ex casa e sostenere i vecchi compagni in questa gara cruciale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Danilo torna all’Allianz Stadium in vista di Juve Lecce: l’ex capitano bianconero a quasi un anno dal suo addio torna a prendersi l’abbraccio dei suoi tifosi Leggi anche: Juve Lecce, il dato sorride alla Vecchia Signora: non accade dal febbraio del 2011. Di Francesco chiamato all’impresa all’Allianz Stadium Leggi anche: Juve Roma, Allianz Stadium sold-out: altra grande risposta dei tifosi bianconeri, numeri impressionanti in questa stagione allo stadio! Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Danilo torna allo Stadium: saluto speciale prima di Juventus-Lecce - Sarà una serata speciale all’Allianz Stadium in occasione della sfida tra Juventus e Lecce. tuttojuve.com

È ufficiale, torna Danilo: tifosi della Juve a bocca aperta - Dopo tredici lunghi anni Danilo Luiz da Silva ha fatto ritorno in patria a gennaio 2025 lasciando la Juventus per vestire la maglia del Flamengo. diregiovani.it

Se Danilo torna alla Juve non dispiacerebbe a nessuno Così il cerchio maledetto chiuderebbe

