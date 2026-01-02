Dall’economia globale alle sfide italiane Le prospettive del 2026 secondo Piero Ignazi

Dall’economia globale alle sfide italiane, il 2026 si presenta come un anno di incertezza. Secondo Piero Ignazi, le tensioni internazionali e i segnali contrastanti dell’economia richiedono un’analisi attenta delle prospettive future. In un contesto caratterizzato da instabilità geopolitica e dinamiche economiche complesse, è importante comprendere le possibili evoluzioni per affrontare con consapevolezza le sfide a livello nazionale e internazionale.

Entriamo nel nuovo anno con più incognite che certezze. L’economia globale dà segnali contraddittori, la guerra in Ucraina continua a proiettare ombre lunghe sull’Europa e i rapporti euro-atlantici appaiono più fragili che mai. Sullo sfondo, un’Unione europea che fatica a trovare una leadership e una politica italiana attraversata da equilibri apparentemente solidi ma tutt’altro che definitivi. Di tutto questo parliamo con Piero Ignazi, politologo, tra i più attenti osservatori delle trasformazioni dei sistemi politici europei. Professore, che anno si apre davanti a noi? Entriamo con un grande punto interrogativo. 🔗 Leggi su Formiche.net

