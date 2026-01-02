Dalla guerra al rischio islamico | le spine del Colle con tutti i partiti

A ottant'anni dalla nascita della Repubblica, l’Italia si confronta con sfide complesse, tra tensioni geopolitiche e insicurezze interne. Dalla guerra in Ucraina al rischio di minacce islamiche, i diversi partiti politici discutono sulle strategie di sicurezza e stabilità. In questo contesto, le parole del presidente Sergio Mattarella sottolineano l’importanza di un impegno comune per preservare i valori e l’unità del Paese.

E insomma, a ottant'anni dalla nascita della Repubblica, «oggi siamo un grande Paese», dice Sergio Mattarella. Una «democrazia forte», rispettata nei fori internazionali e che si fa sentire ai tavoli che contano. E qui subito scattano gli applausi da destra e da sinistra. Giorgia Meloni lo chiama o lo ringrazia per «lo sprone ai giovani». «Una nazione orgogliosa della propria storia e dell'autorevolezza frutto dei sacrifici di generazioni guarda al futuro con speranza. Faremo il possibile per la pace». Telefona pure Elly Schlein che si complimenta per le parole sulle conquiste, dalla sanità al «diritto a retribuzioni eque». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

