D’Alessandro e Canzoneri FdI | Bene le demolizioni ma le nuove aree pedonali di Capo e Vucciria?
D’Alessandro e Canzoneri di Fratelli d’Italia esprimono un giudizio positivo sulle demolizioni avviate in piazza Giulio Cesare e piazza Ponte dell’Ammiraglio, considerate utili per la riqualificazione urbana. Resta però da valutare come queste operazioni si integrino con le nuove aree pedonali di Capo e Vucciria, sollevando questioni sulla coerenza e l’efficacia complessiva delle politiche di riqualificazione nel centro storico di Palermo.
Gli interventi di demolizione avviati dall’amministrazione comunale in piazza Giulio Cesare e in piazza Ponte dell’Ammiraglio incassano il giudizio positivo di Fratelli d’Italia. A esprimersi sono le consigliere comunali Tiziana D’Alessandro e Germana Canzoneri, che in una nota congiunta. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
