Dal Citizen journalism a Dossier 15 anni dalla parte della notizia | Noi ci siamo buon 2026

Dal 2010, Dossier si è affermato come punto di riferimento per l’informazione locale, passando dal citizen journalism a una piattaforma consolidata. Quindici anni di dedizione, impegno e costanza ci hanno permesso di raccontare la nostra comunità con sobrietà e professionalità. Ringraziamo i nostri lettori per averci accompagnato in questo percorso. Il nostro impegno continua: buon 2026 a tutti.

