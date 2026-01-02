Dal Citizen journalism a Dossier 15 anni dalla parte della notizia | Noi ci siamo buon 2026

Da foggiatoday.it 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 2010, Dossier si è affermato come punto di riferimento per l’informazione locale, passando dal citizen journalism a una piattaforma consolidata. Quindici anni di dedizione, impegno e costanza ci hanno permesso di raccontare la nostra comunità con sobrietà e professionalità. Ringraziamo i nostri lettori per averci accompagnato in questo percorso. Il nostro impegno continua: buon 2026 a tutti.

A cavallo tra il 2010 e il 2011 ci siamo presentati ai lettori in punta di piedi, con l’ardore di voler entrare rapidamente nelle case dei foggiani nonostante fossimo consapevoli che l’obiettivo dichiarato avrebbe comportato tempo, sacrifici, rinunce e un lavoro abnorme.Quella che si. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

dal citizen journalism a dossier 15 anni dalla parte della notizia noi ci siamo buon 2026

© Foggiatoday.it - Dal Citizen journalism a Dossier, 15 anni dalla parte della notizia: "Noi ci siamo, buon 2026"

Leggi anche: Il lato oscuro della cronaca – Garlasco, il dossier Stasi: 15 anni di dubbi (Parte 1) | GUARDA

Leggi anche: Carolina Crescentini e Francesco Motta sul red carpet della Festa del Cinema di Roma: «Insieme dal 2017, ci siamo riconosciuti e non ci siamo lasciati più»

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.