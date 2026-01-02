Dal borgo alle case degli italiani | Karsa un racconto siciliano debutta su RaiPlay

Dal 3 gennaio, su RaiPlay sarà disponibile Karsa, un docufilm diretto da Vladimir Di Prima con Marino Bartoletti e Giuseppe Lo Piccolo. Il film narra la storia di San Mauro Castelverde, un borgo delle Madonie, e delle sue radici profonde, portando nelle case degli italiani un racconto autentico e rispettoso delle tradizioni locali, con un approccio sobrio e accurato che valorizza l’identità siciliana.

Dal 3 gennaio, il docufilm Karsa, un racconto siciliano, diretto da Vladimir Di Prima con Marino Bartoletti e Giuseppe Lo Piccolo, sarà disponibile su RaiPlay, portando nelle case di tutta Italia e nel mondo una storia profondamente legata al borgo di San Mauro Castelverde, nelle Madonie, e alla.

