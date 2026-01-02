Dakar 2026 su Sky e NOW lo show del rally più duro del mondo infiamma il deserto saudita

Dakar 2026 arriva su Sky e NOW, portando gli spettatori nel cuore del rally più impegnativo al mondo. Dal deserto saudita, attraverso 13 tappe, si raccontano le sfide dei piloti e le emozioni di ogni giorno. Con collegamenti in diretta, reportage esclusivi e approfondimenti, l’evento offre un’immersione completa in un’avventura unica nel suo genere.

Dalle dune di Yanbu a oltre 8.000 km di avventura: 13 tappe, piloti leggendari, collegamenti live ogni giorno su Sky Sport e NOW con reportage esclusivi e storie dai bivacchi.. Riparte lo spettacolo dei motori su Sky e in streaming su NOW. Nella Casa dello Sport, il 2026 inizia dai deserti dell'Arabia Saudita, dove dal 3 al 17 gennaio si disputerà una delle gare più iconiche: la Dakar. Sky sarà Official Broadcaster della 48esima edizione del rally raid più celebre e avventuroso al mondo che quest'anno prevede 13 tappe, ognuna carica di adrenalina e colpi di scena. Un'avventura che parte il 3 gennaio da Yanbu, sulle coste del Mar Rosso, un percorso ad anello di oltre 8.

