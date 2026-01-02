Dakar 2026 Internò e Cavagna La colonia bresciana pronta a partire per il grande evento
Dakar 2026 si appresta a tornare in Arabia Saudita, con la colonia bresciana pronta a partecipare. Dal 3 al 17 gennaio, il rally attraverserà i territori più impegnativi del paese, coprendo oltre 8.000 chilometri. Con 325 veicoli iscritti e 70 italiani in gara, questa edizione rappresenta un importante appuntamento per gli appassionati di rally raid e sport motoristici.
L’Arabia Saudita si prepara ad ospitare per la settima volta un nuovo capitolo della Dakar, il leggendario rally raid in programma da sabato 3 fino a sabato 17 gennaio attraverso i territori più impervi della nazione saudita, dopo oltre 8000 chilometri percorsi, di cui 4480 di prove cronometrate, che vedrà al via 325 veicoli, con 810 iscritti complessivi e 70 italiani. Fra questi non mancherà la colonia bresciana guidata da Tiziano Internò (nella foto). Il 35enne bresciano, alla sesta partecipazione nella categoria moto in sella alla Honda 450 Rally Factory, produrrà il documentario "Salvato dalla Sabbia", un racconto sulla Dakar dalle origini a oggi, attraverso interviste, aneddoti nascosti e pezzi di vita personale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
