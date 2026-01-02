Dai fuochi d' artificio al London Eye alle luci degli Champs-Élysées

Le principali capitali europee si preparano ai festeggiamenti di fine anno, offrendo spettacoli di luci e fuochi d'artificio. A Londra, migliaia di persone hanno assistito agli eventi lungo il Tamigi, mentre a Parigi e altre città si sono accese le celebrazioni nei luoghi simbolo. Un momento di convivialità e tradizione che unisce cittadini e visitatori per accogliere il nuovo anno.

Grandi festeggiamenti nelle maggiori capitali europee. A Londra migliaia di persone hanno sfidato il freddo gelido per festeggiare il Capodanno lungo le rive del Tamigi. Con abbracci, selfie e auguri, decine di migliaia di persone hanno festeggiato l'inizio del 2026 sugli Champs-Élysées. Fuochi d'artificio sono stati accesi nelle strade di Berlino e, secondo la polizia, circa 400 persone sono state arrestate per breve tempo. Un totale di 4.300 agenti sono stati dispiegati nelle strade della città con l'obiettivo di prevenire i disordini verificatisi negli anni precedenti.

