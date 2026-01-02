Al cinema Eden, tra i film in programmazione, troviamo Norimberga di James Vanderbilt, con Rami Malek e Russell Crowe, entrambi premi Oscar. Questa proposta rappresenta un’occasione per approfondire la storia attraverso una produzione attuale, arricchita da interpreti di rilievo. La selezione si inserisce in un panorama cinematografico che spazia da produzioni di epoche diverse, offrendo agli spettatori un’ampia varietà di narrazioni.

Al cinema Eden ci sono Norimberga di James Vanderbilt, con i premi Oscar Rami Malek e Russell Crowe (17 e 20.30); Buen Camino di Gennaro Nunziante con Checco Zalone (16, 18 e 21); Primavera, film co-scritto e diretto da Damiano Michieletto, con protagonisti Tecla Insolia nei panni di una giovane violinista di talento e Michele Riondino nel ruolo di Antonio Vivaldi (foto), nel cast anche Stefano Accorsi e Andrea Pennacchi (alle 16, 18,15 e 21). Tre proposte anche al Terminale: Father mother sister brother di Jim Jarmusch, con Cate Blanchett, Charlotte Rampling e Adam Driver, Leone d’oro a Venezia 2025 (alle 19. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Da Vivaldi alla Corea: i film di oggi

Leggi anche: Primavera: Vivaldi, Venezia, l'arte e la ribellione nel film da oggi al cinema

Leggi anche: Primavera, recensione: un film non incentrato su Vivaldi, ma sul genio contro austerità e venalità

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Da Vivaldi alla Corea: i film di oggi; La Primavera di Riondino-Vivaldi, il buen camino di Zalone, dalla Corea il Leone d'oro morale, Sweeney horror: 10 film per arrivare a Capodanno; Il buen camino di Zalone, Riondino è Vivaldi, dalla Corea il Leone d’oro morale, Sweeney horror e tanto altro / La Cinebussola delle Feste.

Da Vivaldi alla Corea: i film di oggi - Al cinema Eden ci sono Norimberga di James Vanderbilt, con i premi Oscar Rami Malek e Russell Crowe (17 e ... lanazione.it