Da Rione Mazzini parte il doposcuola educativo in periferia

A partire dall’8 gennaio, presso il Campus Tam Tam, avrà inizio un doposcuola gratuito rivolto ai giovani del quartiere Rione Mazzini. Il progetto, intitolato “L’Officina dei Talenti”, è finanziato dal PNRR e promosso dall’Associazione Don Tonino Bello in collaborazione con altri partner. L’iniziativa mira a offrire un supporto educativo nel rispetto delle esigenze della comunità locale, contribuendo allo sviluppo delle competenze dei partecipanti.

Tempo di lettura: 2 minuti Da 8 gennaio, presso il Campus Tam Tam, prenderà il via un doposcuola di quartiere gratuito, realizzato grazie al progetto “L’Officina dei Talenti”, finanziato dal PNRR alla rete di partner con capofila l’Associazione D on Tonino Bello. L’iniziativa nasce dall’esigenza di potenziare il servizio di doposcuola già attivo all’interno del Tam Tam, con l’obiettivo di costruire un percorso concreto, costante e quotidiano nel quartiere Rione Mazzini anche ampliando la rete di progetto con altre associazioni ed enti pronti ad impegnarsi. Il contrasto alle povertà educative, infatti, rappresenta una priorità condivisa dall’intera rete associativa che opera sul territorio, tra cui quella di Libera che ha dato un prezioso impulso all’iniziativa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Da Rione Mazzini parte il doposcuola educativo in periferia Leggi anche: Presidio a Rione Mazzini: uniti per il futuro dei nostri quartieri Leggi anche: “In Nativitate Domini”, appuntamento a Rione Mazzini Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. A Rione Mazzini il doposcuola di quartiere dell’Officina dei Talenti, in campo Libera, don Tonino Bello e le associazioni del territorio - Prenderà il via l'8 gennaio, presso il Campus Tam Tam, un doposcuola di quartiere gratuito, realizzato grazie al progetto “L’Officina dei Talenti”, finanziato dal PNRR alla rete di partner con capofil ... msn.com Rione Mazzini, nasce il doposcuola gratuito di quartiere - E' partito lunedì 15 dicembre, presso il Campus Tam Tam, un doposcuola di quartiere gratuito, realizzato grazie al progetto “L’Officina dei Talenti”, finanziato dal PNRR. corriereirpinia.it Libera e le associazioni rafforzano il doposcuola di quartiere gratuito a Rione Mazzini - Non solo cortei o dibattiti, quelli utili sempre a sensibilizzare, ma anche un presidio concreto nei quartieri cittadini, finalizzato a sostenere l’educazione dei piu’ piccoli: un doposcuola ... irpinianews.it COMUNICATO STAMPA Ultimo appuntamento con "In Nativitate Domini" La Parrocchia Maria SS.ma di Montevergine di Rione Mazzini ad Avellino invita tutti a concludere la Rassegna "In Nativitate Domini" con un concerto di musiche e canti natalizi. La rasse - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.