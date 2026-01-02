Da Radio Alice a Eco | gli anniversari del 2026

Nel 2026 si celebrano gli anniversari di Radio Alice ed Eco, due tappe significative della cultura italiana. Ricordare questi eventi significa riflettere sul valore della memoria come strumento di identità e di storia. In un’epoca in cui il passato si intreccia con il presente, rivisitare queste ricorrenze permette di apprezzare il ruolo di figure e momenti fondamentali nel panorama nazionale.

Sarà anche vero che, come diceva Ennio Flaiano, i giorni indimenticabili nella vita di un uomo sono pochissimi e gli altri fanno solo volume ma è altrettanto vero che la memoria è una sorta di diario personale dal quale non si può prescindere. Perché è la memoria a fare la Storia. È allora curioso, all’avvio di un nuovo anno, ripercorrere gli eventi culturali che nei decenni precedenti si sono rincorsi sotto il segno di quel numero 6 che da un punto di vista simbolico significa equilibrio ma anche imperfezione. Il 2016, allora. È l’anno della morte di Umberto Eco, avvenuta il 19 febbraio, ed è una ricorrenza molto attuale perché il Professore, nelle proprie disposizioni testamentarie, aveva impedito per dieci anni qualunque tipo di celebrazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

