Da Radio Alice a Eco | gli anniversari del 2026
Nel 2026 si celebrano gli anniversari di Radio Alice ed Eco, due tappe significative della cultura italiana. Ricordare questi eventi significa riflettere sul valore della memoria come strumento di identità e di storia. In un’epoca in cui il passato si intreccia con il presente, rivisitare queste ricorrenze permette di apprezzare il ruolo di figure e momenti fondamentali nel panorama nazionale.
Sarà anche vero che, come diceva Ennio Flaiano, i giorni indimenticabili nella vita di un uomo sono pochissimi e gli altri fanno solo volume ma è altrettanto vero che la memoria è una sorta di diario personale dal quale non si può prescindere. Perché è la memoria a fare la Storia. È allora curioso, all’avvio di un nuovo anno, ripercorrere gli eventi culturali che nei decenni precedenti si sono rincorsi sotto il segno di quel numero 6 che da un punto di vista simbolico significa equilibrio ma anche imperfezione. Il 2016, allora. È l’anno della morte di Umberto Eco, avvenuta il 19 febbraio, ed è una ricorrenza molto attuale perché il Professore, nelle proprie disposizioni testamentarie, aveva impedito per dieci anni qualunque tipo di celebrazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: I grandi anniversari del 2026, da Agatha Christie a San Francesco
Leggi anche: Grandi eventi, ricorrenze e anniversari del 2026
Da Radio Alice a Eco: gli anniversari del 2026.
Max Pezzali - Gli anni 2026
Tantissimi auguri ad Alice! Da parte di Radio SorRriso i migliori auguri per un felicissimo compleanno , con l’auspicio di tanta felicità, musica e sorrisi insieme all’Orchestra Marco e Alice. Un grande abbraccio e… continua a farci sognare! #Radio - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.