Da Quarto Oggiaro al palco della Scala, Michele Forghieri ha seguito una strada di dedizione e passione. Con i genitori consapevoli del suo talento fin dai primi passi, oggi si prepara a concludere il percorso di studi come allievo dell’Accademia della Scala e a ottenere il diploma liceale. Un esempio di impegno e determinazione che mostra come sogni e obiettivi possano diventare realtà attraverso costanza e passione.

Che avesse la danza nel sangue i genitori l’avevano capito fin dai primi suoi passi. Oggi Michele Forghieri allievo di balletto dell’ Accademia della Scala si sta preparando al diploma e alla maturità liceale. Nato a Quarto Oggiaro nel 2007, un fratello 13enne che segue le sue orme e frequenta anche lui l’accademia scaligera: "Condividiamo sogni e i viaggi in treno che ci portano a Milano" Quando è entrato in Accademia? "A 12 anni, non avevo mai fatto danza classica ma frequentavo una scuola di hip-hop in parrocchia. Mamma si era accorta che amavo ballare e che, forse, avevo talento. Ha cercato su internet scuole di danza e ha scoperto quella della Scala. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Da Quarto Oggiaro al palco della Scala: "Vivo un sogno"

