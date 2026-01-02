Da Natale all' Epifania gli appuntamenti in programma a Montone

L’amministrazione comunale di Montone propone una serie di eventi nell’ambito della rassegna “Da Natale all’Epifania”. Tra gli appuntamenti in programma, sabato 3 gennaio alle ore 17 si terrà la presentazione dell’Agenda Montone nella Chiesa di San Francesco. Un’occasione per scoprire le iniziative e le attività previste nel periodo, in un contesto di attenzione alle tradizioni e alla comunità locale.

