Da Natale all' Epifania gli appuntamenti in programma a Montone
L’amministrazione comunale di Montone propone una serie di eventi nell’ambito della rassegna “Da Natale all’Epifania”. Tra gli appuntamenti in programma, sabato 3 gennaio alle ore 17 si terrà la presentazione dell’Agenda Montone nella Chiesa di San Francesco. Un’occasione per scoprire le iniziative e le attività previste nel periodo, in un contesto di attenzione alle tradizioni e alla comunità locale.
Prosegue la rassegna di eventi "Da Natale all'Epifania" organizzata dall'amministrazione comunale di Montone: sabato 3 gennaio è in programma la presentazione dell'Agenda Montone, alle 17 nella Chiesa di San Francesco. Si tratta di un progetto editoriale realizzato in collaborazione con la casa.
