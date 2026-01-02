da mattina a sera

Dopo le festività, si torna alla routine quotidiana con le tradizionali uniformi invernali. È il momento di aggiornare il guardaroba, puntando su capi pratici e senza tempo. Nel 2026, saranno protagonisti cappotti eleganti e borse a tracolla di qualità, ideali per affrontare ogni giornata con sobrietà e stile discreto.

U niformi invernali. Archiviata la stagione delle feste, è tempo di tornare con i piedi per terra. Rinfrescando la classica e sempre attuale divisa della quotidianità che, nel 2026, farà affidamento su cappotti e borse a tracolla piccole firmate. Eleganza avvolgente: i cappotti che definiscono l’inverno 2025 X Il capospalla dalla silhouette avvolgente e l’It Bag da indossare a spalla formano infatti una coppia indissolubile, tanto pratica quanto chic. Dall’ufficio al tempo libero, dalla colazione all’aperitivo, le borse a tracolla piccole firmate elevano e impreziosiscono caban, montgomery e cappotti dal taglio classico. 🔗 Leggi su Iodonna.it

