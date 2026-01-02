Pechino ha riconvertito un cargo dual-use a Shanghai, passando da un sistema di lancio di missili a uno per droni. La nave di medie dimensioni, già adattata come unità da combattimento con celle di lancio e sistemi di autodifesa, ora ospita un sistema elettromagnetico per il lancio di droni. Questa trasformazione evidenzia le capacità di adattamento e le strategie militari in evoluzione della Cina.

Non si tratta di una nave qualsiasi, ed è questo l’elemento in più. Il sistema elettromagnetico di lancio per droni individuato in queste ore a Shanghai è stato installato sulla stessa nave cargo di medie dimensioni che, solo pochi giorni prima, era stata riconfigurata come unità da combattimento improvvisata, dotata di circa sessanta celle di lancio missilistico containerizzate, radar e sistemi di autodifesa ravvicinata. In un arco temporale estremamente ristretto, quella che appariva come una sorta di arsenal ship sperimentale è stata trasformata in una piattaforma multi-ruolo per il lancio di droni da combattimento avanzati. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Da lancia missili a lancia droni. Pechino riconverte di nuovo un cargo dual-use

Leggi anche: Missili e droni russi sulla regione di Kiev, Mosca lancia gli ipersonici Kinzhal. Oggi nuovo round di colloqui tra Usa e Ucraina a Miami

Leggi anche: La Russia lancia un raid di missili e droni su Kyiv

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Putin lancia l'offensiva di Natale: 30 missili e 650 droni su 13 regioni ucraine; Zelensky da Trump per la pace, appuntamento in Florida. E Putin risponde con 500 droni; Diretta | Violento attacco russo con missili e droni in Ucraina. Allarme Nato: caccia polacchi in volo; Droni contro Putin: sospetti su Kiev, ma i dati sballati di Lavrov portano al falso attacco.

Il nuovo drone ucraino terrorizza i russi in Mar Nero con mitragliatori e lanciamissili - Le forze armate ucraine hanno reso pubblica una versione aggiornata del drone marino utilizzato per le operazioni d'attacco nel Mar Nero. hwupgrade.it

Russia, il sottomarino lanciamissili colpito ora perde carburante. E Mosca barrica il porto di Novorossiysk - Il sottomarino lanciamissili russo, che secondo il Cremlino è rimasto «completamente indenne» da un attacco di droni ucraini, in realtà non si è mosso di un ... msn.com

Lanciamissili Usa a 10 km dalle coste venezuelane, Caracas: «Stanno preparando una guerra» - Venti di guerra nel Mar dei Caraibi, dove sale oltre i livelli di guardia la tensione tra Stati Uniti e Venezuela. unionesarda.it

Euronews Italiano. . Ucraina, la Russia lancia un massiccio attacco notturno su Odessa Nuova ondata di attacchi russi in Ucraina: colpita Odesa con droni e missili. Morti e feriti in più regioni mentre Europa e Usa discutono iniziative di pace - facebook.com facebook

La #Cina lancia razzi nello Stretto di #Taiwan, in queste immagini di Afp, mentre inizia il secondo giorno di manovre militari senza precedenti nei pressi dell'isola de facto indipendente (dal 1949). x.com