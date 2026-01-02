Da lancia missili a lancia droni Pechino riconverte di nuovo un cargo dual-use

Pechino ha riconvertito un cargo dual-use a Shanghai, trasformandolo in una piattaforma versatile. Dopo averlo dotato di un sistema di lancio missilistico containerizzato, ora è stato adattato per il lancio di droni mediante un sistema elettromagnetico. Questa operazione evidenzia una nuova fase nella militarizzazione di navi commerciali, con implicazioni significative per la sicurezza internazionale e i monitoraggi strategici.

Non si tratta di una nave qualsiasi, ed è questo l'elemento in più. Il sistema elettromagnetico di lancio per droni individuato in queste ore a Shanghai è stato installato sulla stessa nave cargo di medie dimensioni che, solo pochi giorni prima, era stata riconfigurata come unità da combattimento improvvisata, dotata di circa sessanta celle di lancio missilistico containerizzate, radar e sistemi di autodifesa ravvicinata. In un arco temporale estremamente ristretto, quella che appariva come una sorta di arsenal ship sperimentale è stata trasformata in una piattaforma multi-ruolo per il lancio di droni da combattimento avanzati.

