Da ‘Katastrofa Rock & Friends’ a ’Il giardino del gigante’

Il teatro Verdi di Forlimpopoli presenta un nuovo ciclo di appuntamenti dedicati alle famiglie, intitolato “Da ‘Katastrofa Rock & Friends’ a ‘Il giardino del gigante’”. Un percorso che unisce energia e divertimento, offrendo spettacoli pensati per coinvolgere grandi e piccini. L’iniziativa si propone di arricchire il calendario culturale locale con proposte teatrali accessibili e di qualità, creando momenti di condivisione e intrattenimento nel cuore della comunità.

Si apre all'insegna dell' energia e del divertimento il nuovo ciclo di appuntamenti per famiglie al Teatro Verdi di Forlimpopoli. Domani alle 16,30, c'è ' Katastrofa Rock & Friends ' di Katastrofa Klown, uno spettacolo che promette di conquistare grandi e piccoli con un viaggio scatenato nella storia del rock, dagli anni '50 ai giorni nostri. Tra clownerie, musica dal vivo, improvvisazione, pupazzi e marionette, si costruisce un racconto dinamico e partecipato, in cui il pubblico diventa parte attiva della scena. Personaggi irresistibili come Freddy the Guitar, Elvis the Wolf e Chicken Mercury accompagnano gli spettatori in un percorso giocoso, ricco di ritmo e comicità.

