Da inizio anno Hera gestisce la rete dell' acquedotto della valle del Lamone | in programma nuovi investimenti
A partire dal 1° gennaio 2026, Hera gestisce direttamente le reti e gli impianti dell’acquedotto nei Comuni di Marradi, Brisighella e nel territorio di Faenza. Dal gennaio 2024, l’azienda ha iniziato a investire nella rete dell’acquedotto della valle del Lamone, con l’obiettivo di migliorare la qualità e l’affidabilità del servizio idrico locale.
Dal 1° gennaio 2026 le reti e gli impianti dell’acquedotto dei Comuni di Marradi, Brisighella e di tutto il territorio di Faenza sono gestite direttamente dal Gruppo Hera. La multiutility ha infatti concluso il percorso, avviato nel 2025 con la supervisione dell’ente di regolazione Atersir, di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
