Da inizio anno Hera gestisce la rete dell' acquedotto della valle del Lamone | in programma nuovi investimenti

A partire dal 1° gennaio 2026, Hera gestisce direttamente le reti e gli impianti dell’acquedotto nei Comuni di Marradi, Brisighella e nel territorio di Faenza. Dal gennaio 2024, l’azienda ha iniziato a investire nella rete dell’acquedotto della valle del Lamone, con l’obiettivo di migliorare la qualità e l’affidabilità del servizio idrico locale.

