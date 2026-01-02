Da influenza a polmonite | Bassetti spiega i segnali da non sottovalutare

L'influenza può evolversi in complicanze come la polmonite, rendendo importante riconoscere i segnali di allerta. Spesso, i sintomi più significativi non sono la febbre, ma altre manifestazioni che richiedono attenzione. Conoscere i segnali da monitorare permette di intervenire tempestivamente e prevenire complicazioni più serie. Ecco cosa sapere per riconoscare i segnali di un peggioramento dell'infezione influenzale.

L'influenza può peggiorare, trasformandosi in polmonite. Ma quali sono i segnali da tenere d'occhio? Contrariamente a quel che si può pensare, non la febbre.Lo spiega Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie infettive all'ospedale San Martino di Genova: "Il campanello d'allarme non è.

