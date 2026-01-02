Da influenza a polmonite | Bassetti spiega i segnali da non sottovalutare
L'influenza può evolversi in complicanze come la polmonite, rendendo importante riconoscere i segnali di allerta. Spesso, i sintomi più significativi non sono la febbre, ma altre manifestazioni che richiedono attenzione. Conoscere i segnali da monitorare permette di intervenire tempestivamente e prevenire complicazioni più serie. Ecco cosa sapere per riconoscare i segnali di un peggioramento dell'infezione influenzale.
L'influenza può peggiorare, trasformandosi in polmonite. Ma quali sono i segnali da tenere d'occhio? Contrariamente a quel che si può pensare, non la febbre.Lo spiega Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie infettive all'ospedale San Martino di Genova: “Il campanello d'allarme non è. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Leggi anche: Segnali di allarme da non sottovalutare
Leggi anche: Polmonite interstiziale, il killer silenzioso che ha colpito Vessicchio: i sintomi da non sottovalutare
Influenza con polmonite: è boom di casi in Campania; Influenza K, cosa fare: come curarla, durata e sintomi. Bassetti: «Attenzione, dopo un breve miglioramento torna la febbre forte»; Influenza, Matteo Bassetti: Più colpite le regioni in cui ci si vaccina di meno; Influenza, il Professor Matteo Bassetti sui casi di polmonite, i sintomi e le regioni italiane più colpite.
Matteo Bassetti: «L'influenza? Rischio polmonite interstiziale, come col Covid. Occhio a questo segnale, dovete correre al pronto soccorso» - «L’influenza è tutt’altro che una malattia banale», dice ad "Adnkronos Salute" Matteo Bassetti, direttore delle Malattie infettive ... msn.com
Da influenza a polmonite: Bassetti spiega i segnali da non sottovalutare - L'influenza può peggiorare, trasformandosi in polmonite. genovatoday.it
Influenza, quasi 7 milioni di casi: picco non ancora raggiunto, ecco quando arriva. «Tornerà a crescere» - L’influenza rallenta temporaneamente in Italia, ma gli esperti avvertono di restare vigili. leggo.it
Azzurra Breda morta a 12 anni per una polmonite fulminante: era ricoverata per una brutta influenza - facebook.com facebook
La dodicenne era stata ricoverata per una sindrome influenzale poi degenerata. In Veneto aumentano i casi di polmonite. x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.